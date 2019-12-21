Линзы видеокамер были вмонтированы в элементы вентиляции и сигнализации

В ходе обыска, проведенного в спортивном клубе "5 элемент", были обнаружены элементы скрытых видеокамер. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований (ГБР).

"Были обнаружены линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках клуба", – говорится в сообщении.

Следователи центрального аппарата ГБР зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия возможно находились в рабочем состоянии.

Досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 359 Уголовного кодекса – незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

Напомним, обыски в киевском спортивном клубе "5 элемент" состоялись 20 декабря при сопровождения сотрудников СБУ в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, участником которых является пятый президент Петр Порошенко.

Как ранее сообщал Фокус:

13 сентября Госбюро расследований приходило с обыском в Международный инвестбанк. Его основной владелец – пятый президент Петр Порошенко.

Позже в ГБР объяснили, что следственные действия прошли в рамках расследования уголовного дела по операции купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском".