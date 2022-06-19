Сгорели заживо: Российские войска уничтожили под Северодонецком конный клуб "Виртуоз" (фото)

В последние дни около населенного пункта Метелкино шли ожесточенные бои. Конно-спортивный клуб загорелся из-за обстрелов ВС РФ, а животных не смогли вовремя оттуда вывезти.

В поселке Метелкино под Северодонецком в результате обстрела был уничтожен конно-спортивный клуб (КСК) "Виртуоз". Как сообщил 19 июня в своем Telegram журналист Денис Казанский, все животные сгорели заживо.

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В последние дни возле населенного пункта Метелкино шли ожесточенные бои. В результате обстрелов российских войск КСК "Виртуоз" полностью сгорел, и все лошади погибли, поскольку вовремя вывезти их не удалось.

"Не перестаю удивляться – какие же к*нченые нелюди пришли в Украину. Еще несколько месяцев назад в этом Метелкино жили тихой мирной жизнью, катались на этих лошадях, строили хозяйство",– написал журналист.

По его словам, "налетела людоедская орда", и начала на своем пути все сжигать и уничтожать со словами "мы вас спасаем". Журналист пишет, миллионы россиян этому рады, потому что считают, действия российских военных — повод для гордости.

"Они считают, что это они Америку так наказывают, сжигая в Северодонецке лошадей", — подчеркнул Казанский.

Что известно о клубе "Виртуоз"?

Конно-спортивный клуб был весьма популярным местом среди жителей Луганской области. Это было место, где желающие могли начать профессионально заниматься конным спортом, или просто провести досуг на конной прогулке. Некоторые посетители устраивали праздничные и свадебные фотосессии.

Клуб устраивал для желающих походы на лошадях, организовывал экскурсии на конюшню и детские мероприятия. В "Виртуоз" приезжали общаться с животными и активно проводить время, как новички, так и спортсмены-профессионалы.

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