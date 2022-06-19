Згоріли живцем: Російські війська знищили під Сєвєродонецьком кінний клуб "Віртуоз" (фото)

Останніми днями біля населеного пункту Метьолкіне точилися запеклі бої. Кінно-спортивний клуб спалахнув через обстріл ЗС РФ, а тварин не змогли вчасно звідти вивезти.

У селищі Метьолкіне під Сєвєродонецьком унаслідок обстрілу було знищено кінно-спортивний клуб (КСК) "Віртуоз". Як повідомив 19 червня у своєму Telegram журналіст Денис Казанський, усі тварини згоріли живцем.

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Останніми днями біля населеного пункту Метьолкіне точилися запеклі бої. Унаслідок обстрілів російських військ КСК "Віртуоз" повністю згорів і всі коні загинули, оскільки вчасно вивезти їх не вдалося.

"Не перестаю дивуватися — які ж к*нчені нелюди прийшли в Україну. Ще кілька місяців тому в цьому Метьолкіно жили тихим мирним життям, каталися на цих конях, будували господарство", — написав журналіст.

За його словами, "налетіла людожерська орда", й почала на своєму шляху все спалювати та знищувати зі словами "ми вас рятуємо". Журналіст пише, що мільйони росіян цьому раді, бо вважають, що дії російських військових — привід для гордості.

"Вони вважають, що це вони Америку так карають, спалюючи у Сєвєродонецьку коней", — наголосив Казанський.

Що відомо про клуб "Віртуоз"?

Кінно-спортивний клуб був популярним місцем серед жителів Луганської області. Це було місце, де охочі могли почати професійно займатися кінним спортом, або просто провести дозвілля на прогулянці. Деякі відвідувачі влаштовували святкові та весільні фотосесії.

Клуб влаштовував для охочих походи на конях, організовував екскурсії на стайню і дитячі заходи. У "Віртуоз" приїжджали спілкуватися з тваринами й активно проводити час, як новачки, так і спортсмени-професіонали.

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Збройні сили РФ кинули всі сили на захоплення Сєвєродонецька. На опублікованих знімках із космосу видно, як у спробі штурмувати місто окупанти завдавали артилерійських ударів, які не оминули лікарні, аптеки та прилеглі до них території.