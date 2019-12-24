Сумма в платежках за тепло должна снизиться на 30%, – Гончарук

Сумма может уменьшиться уже в декабре

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что сумма в платежках за тепло должна снизиться на 30%.

Об этом Гончарук написал в Telegram-канале.

"Правительство сегодня приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Это результат совместной работы нашей команды и Президента Украины Владимира Зеленского", – сказал премьер.

По его словам, сумма в платежках может снизиться уже в декабре.

"Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность – на власти на местах", – добавил он.

В ходе встречи Совета регионов под председательством президента Украины Владимира Зеленского Гончарук заявил, что человек может получить в своей платежке на 300-400 гривен меньше.

"Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих "платежках" на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике", – сказал премьер, передает Интерфакс-Украина.

Ранее Зеленский заявлял, что правительство нашло решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое на следующую зиму.

"Правительство приняло программу "Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки по отоплению", – напомнил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

"Нафтогазу" потребуется миллиард долларов, чтобы обеспечить страну газом на время отопительного сезона 2019-2020 годов.

В 2018 году отопительный сезон в Украине начался 15 октября.