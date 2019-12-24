Судья КСУ Мельник увольняется. Суд уже удовлетворил его заявление, – СМИ
2019-12-24 17:41:04
Причины решения судьи пока неизвестны
Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник подал в отставку.
Об сообщает УНИАН, ссылаясь на источник в КСУ.
Сегодня же КСУ на специальном пленарном заседании принял заявление Мельника и уволил его.
Причины решения судьи пока неизвестны.
Мельник стал судьей КСУ 13 марта 2014 года. До этого он работал замглавы Центризбиркома, советником главы Верховной Рады, а также был членом Высшего совета юстиции и Вышей квалификационной комиссии судей.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 октября Окружной админсуд Киева признал незаконным решение Конституционного суда о лишении Станислава Шевчука должности судьи КСУ.
- 15 октября Станислав Шевчук принес в КСУ заявление о восстановлении его в должности судьи и председателя на основании решения ОАСК.
- Но в КСУ отказались пускать Шевчука на рабочеее место – на решении ОАСК о его восстановлении в должности нет гербовой печати.
- 4 декабря Конституционный суд Украины признал неконституционной жалобу депутатов на увольнение экс-главы суда Станислава Шевчука.
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