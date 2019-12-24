Судья КСУ Мельник увольняется. Суд уже удовлетворил его заявление, – СМИ

Причины решения судьи пока неизвестны

Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник подал в отставку.

Об сообщает УНИАН, ссылаясь на источник в КСУ.

Сегодня же КСУ на специальном пленарном заседании принял заявление Мельника и уволил его.

Причины решения судьи пока неизвестны.

Мельник стал судьей КСУ 13 марта 2014 года. До этого он работал замглавы Центризбиркома, советником главы Верховной Рады, а также был членом Высшего совета юстиции и Вышей квалификационной комиссии судей.

Как ранее сообщал Фокус:

11 октября Окружной админсуд Киева признал незаконным решение Конституционного суда о лишении Станислава Шевчука должности судьи КСУ.

15 октября Станислав Шевчук принес в КСУ заявление о восстановлении его в должности судьи и председателя на основании решения ОАСК.

Но в КСУ отказались пускать Шевчука на рабочеее место – на решении ОАСК о его восстановлении в должности нет гербовой печати.