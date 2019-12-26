Зеленский подписал закон о выдаче паспортов украинцам на Донбассе

2019-12-26 21:41:39

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До сих пор вопрос оформления паспортов гражданам Украины на Донбассе не был законодательно урегулирован

Президент Владимир Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов для жителей Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

На сегодняшний день вопрос оформления паспортов гражданам Украины, кототорые проживают на территории ООС не был законодательно урегулирован.

Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения ООС, паспорта оформляет центральный орган исполнительной власти на территории области, в которой проводится операция объединенных сил.

Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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