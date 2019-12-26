Зеленский подписал закон о выдаче паспортов украинцам на Донбассе

До сих пор вопрос оформления паспортов гражданам Украины на Донбассе не был законодательно урегулирован

Президент Владимир Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов для жителей Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

На сегодняшний день вопрос оформления паспортов гражданам Украины, кототорые проживают на территории ООС не был законодательно урегулирован.

Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения ООС, паспорта оформляет центральный орган исполнительной власти на территории области, в которой проводится операция объединенных сил.

Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Зеленский упростил получение гражданства жителям России и иностранцам, которые обеспечивали национальную безопасность Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что общество должно принимать и уважать желание украинцев иметь двойное гражданство.