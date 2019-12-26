Зеленский подписал закон о выдаче паспортов украинцам на Донбассе
2019-12-26 21:41:39
До сих пор вопрос оформления паспортов гражданам Украины на Донбассе не был законодательно урегулирован
Президент Владимир Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов для жителей Донбасса
Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.
На сегодняшний день вопрос оформления паспортов гражданам Украины, кототорые проживают на территории ООС не был законодательно урегулирован.
Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения ООС, паспорта оформляет центральный орган исполнительной власти на территории области, в которой проводится операция объединенных сил.
Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Зеленский упростил получение гражданства жителям России и иностранцам, которые обеспечивали национальную безопасность Украины.
- Вице-премьер-министр по вопросам евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что общество должно принимать и уважать желание украинцев иметь двойное гражданство.
- Также президент Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.