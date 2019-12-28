"Слуги народа" решили стимулировать конкуренцию в СМИ: законопроект уже в Раде

Помимо конкуренции, проектом закона прописывается создание союза, который будет следить за соблюдением журналистских стандартов

Вчера на сайте Верховной Рады появился проект закона №2693 "О медиа" авторства депутатов от "Слуги народа". Текст проекта уже доступен к ознакомлению.

Авторы законопроекта говорят, что их инициатива направлена на обеспечение права на свободу выражения мнений и получение разносторонней и достоверной информации.

Также документ предполагает стимулирование конкурентной среды в медиа.

Прописывается и порядок лицензирования СМИ. Правда, такому лицензированию будут подлежать только вещатели, использующие радиочастотный ресурс Украины.

Те же СМИ, которые не используют такой ресурс – в т.ч. и печатные медиа – подлежат обязательной регистрации. Такую же процедуру обязаны пройти и провайдеры аудиовизуальных сервисов.

Иностранные линейные медиа смогут работать в Украине также исключительно после регистрации.

Законопроектом вводится и новая совместная форма регулирования, которая должна будет способствовать появлению и соблюдению требований к распространению информации.

Для такого регулирования создадут специальный орган – это будет общественный союз. В союз – юридическое лицо – войдут лицензиаты и регистранты, а также их отраслевые объединения.

Собственно, лицензиаты и регистранты и выступят учредителями самого союза.

Законопроект о медиа передан на рассмотрение в профильный комитет.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.

Глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко также считает, что против убыточных СМИ необходимо ввести санкции.