Адвокат экс-беркутовцев заявил, что обвиняемых вывезли из СИЗО

Игорь Варфоломеев не знает, куда именно отправили Янишевского, Зинченко и Аброськина

В воскресенье, 29 декабря, адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев заявил, что Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина вывезли из Лукьяновского СИЗО. Об этом сообщает Громадське радіо.

По словам Варфоломеева, такую информацию он получил от бывших коллег обвиняемых.

"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Их коллеги (экс-беркутовцы, – ред.) сообщили об этом", – заявил Варфоломеев.

Также он добавил, что не знает, отправились ли обвиняемые на место обмена пленными.

В свою очередь, один из активистов, дежуривших ночью под СИЗО, Владислав Грезев сообщил, что около 03:30 экс-беркутовцы все еще находились под стражей.

Протестующие продолжают находиться под стенами Лукьяновсого СИЗО.

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря суд освободил из-под стражи троих экс-"беркутовцев". Еще двоим "беркутам" судьи отменили домашний арест. Всех их в скором времени повезут на обмен пленными.

После этого, под Лукьяновским СИЗО собрались несогласные с обменом экс-"беркутовцев". Противники обмена "беркутов" не понимают, почему в списки включили людей, которым не вынесли приговор. Также не до конца ясно, как будет в дальнейшем идти дело Небесной сотни.

А ГПУ сообщила, что суд продолжит рассматривать дело бывших "беркутов". В Генпрокуратуре говорят, что экс-"беркутовцы" обязаны исполнять возложенные на них судом обязательства, в т.ч. прибывать в суд по первому вызову.