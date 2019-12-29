Большой обмен: боевики отпустили 25 украинцев, среди них – четверо военных
2019-12-29 12:46:14
Заложников передали боевики "ЛНР"
Боевики "ЛНР" в рамках обмена пленными передали Украине 25 человек. Об этом свидетельствует видеотрансляция в Facebook с места события, которую ведет Офис президента.
"Все 25 человек", - сказала представительница "ЛНР" Ольга Кобцева после верификации списка.
На вопрос о том, хотят ли они переехать в Украину, все пленные ответили утвердительно.
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что среди особожденных военные Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев и Роман Фурсов.
Также среди освобожденных - Елена Сорокина, владелица зоомагазина в Первомайске, задержанная боевиками в октябре 2018 года. Она приехала в футболке с надписью "Моя держава Україна".
Одновременно проходит верефикация лиц, которых Украина передаст боевикам "ЛНР".
Ранее сообщалось, что обмен пройдет по формуле 87 на 55. Украина передаст 87 человек, а боевики – 55. Но сегодня омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в рамках обмена пленными боевики могут отпустить 80 украинцев.
В "ДНР" сообщили, что еще около 20 человек отказались ехать в ОРДЛО.
Фокус ведет текстовую трансляцию процесса обмена пленными.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.
- 23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.