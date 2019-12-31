Боевики обстреляли позиции ВСУ около Зайцево

Потерь и раненых в результате вражеских обстрелов за текущие сутки нет

В последний день уходящего года, 31 декабря, боевики на Донбассе один раз нарушали режим тишины. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что из вооружения БМП пророссийские боевики один раз обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Зайцево, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Потерь и раненых в результате вражеских обстрелов за текущие сутки нет.

Ситуация на участках разведения сил и средств остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря боевики нарушили режим прекращения огня трижды, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.