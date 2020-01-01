На здании Киевсовета вывесили большой портрет Бандеры
2020-01-01 19:11:34
В Киеве проходит факельное шествие националистов
В Киеве на фасаде здания городского совета вывесили большой портрет лидера ОУН (б) Степана Бандеры. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.
Сейчас возле Киевсовета проходит митинг националистов, которые принимают участие в факельном шествии по случаю 111-го дня рождения Бандеры. На митинге выступают лидеры ВО "Свобода", в том числе и Олег Тягнибок.
Как ранее сообщал Фокус:
- Митрополит Епифаний заявил, что украинцы гордятся, когда их называют потомками Степана Бандеры.
- Президент Владимир Зеленский призвал в новогоднем обращении украинцев к единству. Он заявил, что в нашем паспорте не указано, "нет строки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", имеет права и обязанности".
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