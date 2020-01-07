После "крымской" истории российской блогерше Митрошиной запретят въезд в Украину, – МВД

Также в ведомстве объяснили, как Митрошина смогла попасть в Украину – у нее якобы не было запрета на въезд с страну

Российской блогерше Александре Митрошиной запретят въезд в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Также в ведомстве объяснили, каким образом россиянку пустили в Украину: у нее якобы не было запрета на въезд с страну.

"Границу она пересекла через ж/д пункт пропуска. Во время проверки пограничники не установили, посещала ли она Крым. Потому она и пересекла гранцу Украины", – говорят в МВД.

У Авакова напомнили, что в среднем за сутки пограничнкии отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ, которые числятся в базе данных о запрете въезда. Таким образом, за весь 2019 год свыше 7300 россиян не смогли попасть в Украину.

Причиной запрета Митрошиной на въезд в Украину послужил вчерашний конфликт на ее встрече со своими украинскими подписчиками, во время которой блогерша так и не смогла ответить на вопрос активиста "Чей Крым?"

Правда, уже после скандала блогерша извинилась у себя в Telegram и "на всякий случай" заявила, что не поддерживает аннексию Крыма и не имеет отношения к государственным СМИ РФ – она якобы работала на радио Москва ФМ и вела передачу про автомобили.

Уже сегодня Митрошина в том же Telegram жалуется, что ее притесняют как российские, так и украинские СМИ.

"Из-за моей борьбы с домашним насилием консерваторы в РФ обвиняют меня в том, что я веду антироссийскую политику, разрушаю страну и проплачена Америкой и Европой. В украинских СМИ я теперь киселевская пропагандистка, которая чуть ли не лично отобрала Крым", – пишет она.

"Вопрос. Положена ли мне надбавка от Америки за то, что я, так сказать, оптом разрушаю сразу две страны?.. Двойная агентка Митрохина, сею хаус и раздор по всему миру", – иронизирует блогерша.

Напомним, вчера полиция задержала активистов общественного объединения "Видсич" Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого после того, как они же сами вызвали правоохранителей на мероприятие Митрошиной.

В процессе задержания Овчаренко якобы избили, ему нанесли удары по голове. При этом уже в отделении полиции задержанному стало плохо, ему вызвали медиков.

Ранее Леонида Овчаренко уже арестовывали за раздачу листовок на Майдане о Владимире Зеленском.

Как ранее сообщал Фокус:

Паралелльно в Украине разгорелся еще один скандал с российским политическим и государственным деятелем Ириной Хакамадой, которая уже не приедет в Украину на бизнес-форум DreamBIG Forum.

Хакамада должна была выступить на бизнес-форуме 27 февраля. После того, как стало известно о подготовке к ее приезду, в сети разгорелся скандал.