СМИ узнали имена 44 террористов и военных РФ, выданных Украиной по обмену пленными

Среди тех, кто уехал к боевикам – харьковские и одесские террористы, а также кадровый военный РФ

Украина в рамках обмена отдала России многих террористов, которые не имеют отношения к боевым действиям на Донбассе.

Об этом сообщает Слідство.Інфо, ссылаясь на свои источники.

Журналистам стали известны имена 44 отданных России лиц. Всего же Украина направила на обмен 127 человек, среди которых 17 иностранцев (большинство из них – россияне).

Также в списке оказались двое белорусов и один бразилец.

Представитель Украины в ТКГ Валерия Лутковская, со своей стороны, заявила, что публиковать полный список лиц, которых Украина отдала РФ, не стоит, ведь они вряд ли давали свое согласие на разглашение персональной информации.

Тем не менее, ОП опубликовал полный список освобожденных граждан Украины. Подавляющее большинство из них – гражданские.

Многих из них боевики пленили только в 2017-2018 годах. При этом, такие узники были местными жителями, которые не выехали с Донбасса с началом войны в 2014 году.

Кого конкретно украинской стороне удалось освободить, можно прочесть, перейдя по ссылке.

Неполный список отданным россиянам террористов и военных РФ выглядит следующим образом:

Эдуард Бондаренко и Сергей Пастухов, которые обвинялись в преступлении против контрразведчика СБУ Александра Хараберюша. Аббасов Рустам Нуридин Оглы и Сергей Петриков, которых судили за подготовку теракта в Мариуполе. Марина Ковтун, в 2014 г. организовала взрыв в харьковском рок-клубе "Стена", в результате которого пострадали 13 человек. Вячеслав Чумак, обвиняемый в диверсии, который совершил три взрыва на железнодорожных путях недалеко от Харькова. Владимир Дворников, Сергей Башлыков и Виктор Тетюцкий - исполнители теракта во время "Шествия достоинства" в Харькове. Игорь Джадан, участник харьковского "Антимайдана". Вячеслав Евтухов, Сергей Веселов и Дмитрий Волошко - "харьковские партизаны", признаны виновными в семи террористических актах. Константин Калашников, осужденный на 12 лет за подрыв моста на железной дороге в Одесской области. Владислав Долгошей, Руслан Долгошей, Николай Казанский, Олег Мазур и Николай Селятенко - подозреваемые в серии диверсионно-террористических актов на территории Одесской и Николаевской обл. Николай Дубина, осужденный за подрыв моста в Запорожской области. Екатерина Фотьева, Александр Шевцов, Игорь Удовенко и Евгений Подмазко, обвиняемые в серии терактов в Одессе. Владимир Грубник, организатор взрыва у здания СБУ в Одессе. Мирослав Мельник, ранее судимый житель Донецкой области, который в 2017 году взорвал автомобиль в центре Одессы. Николай Рубан, принес на блокпост в Станице Луганской взрывчатку, замаскированную под банку с медом.

Иностранцы, выданные РФ в ходе обмена:

Полковник РФ Валерий Гратов, задержанный в 2017 году при попытке попасть на территорию "Приднестровской республики". 27 декабря по ходатайству прокурора ему изменили меру пресечения с содержания в тюрьме на личное обязательство. Лариса Чубарова, известная по прозвищу "Тереза". В начале 2014 года была активной участницей пророссийских движений в Харькове. Позже она присоединилась к террористам на оккупированных территориях, где вошла в террористическую группировку Игоря Безлер. Александр Дакар (Кринари), обвиняемый в покушении на жизнь Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева в 2017 году. Руслан Гаджиев, воевал на стороне пророссийских боевиков. В январе 2015 году участвовал в наступлении на силы АТО в районе села Санжаровка. Олег Даронин. Приехал воевать на Донбасс из Ханты-Мансийского округа, в 2015-м вступил в ряды одного из батальонов так называемой "ЛНР", был разведчиком. Владислав Макаров, которого в 2015 году приговорили к 9 годам за шпионаж в интересах спецслужб РФ и незаконное обращение с оружием. Шамиль Мулиев по прозвищу "Шаман", в "ЛНР" вступил в вооруженное формирование "СССР Брянка", дежурил на блокпостах неподалеку Станицы-Луганской. Мурат Джимиев, задержан по называемому делу "осетинских террористов", его обвиняли в подготовке теракта во время акций протеста под Верховной Радой осенью 2017 года. Сергей Петров, приехавший из российского Омска в Донецк, несколько недель дежурил на блокпостах и ​​проходил военный вышкол. Василий Кусакин, приехал в ОРДЛО Украину из Якутии, участвовал в боях против украинских военнослужащих в Широкино. Николай Покусаев, который получил 4 года тюрьмы: входил в полк "ДНР", незаконно хранил боеприпасы, участвовал в боевых действиях против подразделений ВСУ. Евгений Шаталов, в декабре 2015 года подписал контракт с "Минобороны ДНР". В течение двух лет служил дежурным в штабе боевиков. Максим Сливко, фигурировал в деле так называемых "оболонских террористов". По версии правоохранителей, готовил теракт в Киеве. Анатолий Бусыгин, убил человека в Мариуполе, за что получил приговор в 2018 году. Дмитрий Новиков - белорус, обвиняется в ведении боевых действий против украинских войск в составе террористической организации. Олег Ткачук - белорус, был участником массовых беспорядков в Одессе 2 мая на стороне "Антимайдан". Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, в сентябре 2014 года приехал в Украину и является одним из "самых известных" иностранных боевиков "Л/ДНР".

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сразу госпитализировали в "Феофанию".