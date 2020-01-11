Офис президента показал фото пробоин в самолете МАУ

В ОП говорят, что Иран предоставляет всю необходимую информацию для расследования

Офис президента опубликовал фото пробоин в корпусе боинга МАУ, которые вероятно образовались в результате взрыва ракеты.

Отмечается, что оперативный штаб при СНБО с самого начала получал всю необходимую информацию.

"Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки", - говорится в сообщении.

Напомним, СМИ сообщают, что украинские эксперты на месте трагедии фрагменте кабины обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты. По их данным, ракета из ЗРК "Тор" поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов.

Как ранее сообщал Фокус:

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.