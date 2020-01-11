Офис президента показал фото пробоин в самолете МАУ

2020-01-11 14:18:02

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В ОП говорят, что Иран предоставляет всю необходимую информацию для расследования

Офис президента опубликовал фото пробоин в корпусе боинга МАУ, которые вероятно образовались в результате взрыва ракеты.

Отмечается, что оперативный штаб при СНБО с самого начала получал всю необходимую информацию.

кабина боинга мау, иран, фото

"Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки", - говорится в сообщении.

пробоины в самолете мау, иран, фото

пробоины в самолете мау, иран, фото

Напомним, СМИ сообщают, что украинские эксперты на месте трагедии фрагменте кабины обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты. По их данным, ракета из ЗРК "Тор" поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
  • Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности. 
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