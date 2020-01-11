МАУ требует от Ирана полного признания вины: Без всяких "но"

2020-01-11 14:32:32

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В МАУ рассказали, что роковой полет ничем не отличался от маршрутов предыдуших рейсов и зарубежных авиакомпаний

На момент вылета из аэропортов Киева и Тегерана никаких сообщений от Ирана о возможных угрозах у МАУ не было.

Об этом на брифинге рассказал президент МАУ Евгений Дыхне.

Дыхне объявснил, что полеты гражданских суден выполняются на основании разрешения двух стран: страны, в которую авиакомпания выполняет полеты и страны под чьи флагом летит самолет.

По его словам, на момент вылета из аэропорта "Борисполь" сообщений о возможных угрозах у МАУ не было. Так же было сообщений об угрозах и на момент вылета из аэропорта Тегерана.

Развивая тему, Дыхне вспомнил конфликт между Пакистаном и Индией. Тогда администрация авиатранспорта Пакистана выдала нотам о прекращении полетов в их воздушное пространство.

"И все авиакомпании мира выполняют это требование, как и положено", – говорит президент МАУ.

После выступления Дыхне слово взял вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский.

Сосновский заявил, что пилоты боинга МАУ получили разрешение на запуск двигателей и на взлет. После взлета они также вышли на связь.

Также вице-президент продемонстировал несколько слайдов, иллюстрирующий траекторию полета самолета, которая ничем не отличалась от траекторий полета других самолетов в ту ночь и самолетов МАУ в другие дни.

Ниже показаны траектории полета самолетов всех авиакомпаний перед и после крушения украинского лайнера (синим отмечен боинг МАУ). 

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На следующем слайде видно траектории полета всех самолетов МАУ в период со 2 ноября 2019 года по 8 января 2020 года. Красные стрелки указывают на траекторию полета потерпевшего крушение авиалайнера.

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Ниже видно, что в траектории взлета украинского боинга тоже не было ничего необычного. Все слайды сделаны на основании данных системы FlightRadar, которая доступная каждому желающему.

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"Никакого отклонения от маршрута, как кто-то хочет намекнуть, не было и рядом", – заявил Сосновский.

"Совсем не хотел бы говорить громкие слова, но их придется сказать. Я присоединяюсь к президенту страны Зеленскому, который требует от иранских властей полностью и безоговорчно признать то, что произошло. Без всяких "но", – добавил он.

Отметим, в заявлении иранского Генштаба говорилось, что "рейс 752 авиакомпании "Украина", который вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни, переместился очень близко к чувствительному военному месту, принадлежащему силам КСИР".

"Высота и направление движения полета были похожи на вражескую цель, поэтому самолет был поражен непреднамеренно, из-за человеческой ошибки", – говорили иранцы.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
  • Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности. 
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