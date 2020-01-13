Разумков не видит противоречий в праве президента назначать директора ГБР

В то же время, глава Рады уважает КСУ, который признал соответствующий законопроект неконституционным

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков уважает КСУ, но не видит противоречий в праве президента назначать директора ГБР.

Об этом он заявил на брифинге, пишет Цензор.НЕТ.

"Сегодня лично я не вижу противоречий, но также я уважаю позицию Конституционного суда и позицию Верховной Рады, которая принимала решение о том законопроекте", – говорит Разумков.

Ранее КСУ признал законопроект №1014 о праве президента назначать директоров НАБУ и Госбюро расследований неконституционным.

13 судей Конституционного суда посчитали этот проект закона таким, который не соответствует ч.1 ст.157 Конституции Украины.

(КУ не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины).

Как ранее сообщал Фокус:

Тем временем, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследования.

Согласно законопроекту, изменяется правовой статус ГБР – бюро становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задания по предотвращению, выявлению, прекращению, раскрытию и расследованию преступлений.

Согласно поправке №320, полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно.

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. На его место времено назначили депутата от "СН" Ирину Венедиктову.