Противники аграрной реформы под Радой расходятся, но дороги еще перекрывают

2020-01-14 11:54:07

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На данный момент перекрыты дороги в трех точках в правительственном квартале

Митинг противников аграрной реформы под Верховной Радой завершился. Протестующие расходятся. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Сейчас возле здания находятся около 20 противников продажи сельхоз земли.

протесты против рынка земли, Киев, фото

В то же время другие группы протестующих продолжают блокировать движение в трех точках – по ул. Лютеранской, Институтской и Грушевского.

протесты против рынка земли, Киев, фото

протесты против рынка земли, киев, фото

Они постоянно ходят по пешеходным переходам, не пропуская транспорт.

протесты против рынка земли, Киев, фото

Напомним, что сегодня под Верховной Радой также митингуют охотники, выступающие против законопроекта №2232, который запрещает притравку охотничьих собак и отстрел диких кошек и собак.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.

  • 3 января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом. В законопроекте появилась норма о продаже земли иностранцам только после референдума, а также о праве покупать землю только украинскими гражданами или юридическими лицами, основанными гражданами Украины. Устанавливается ограничение на право владеть землей в 10 тысяч гектаров в одни руки.

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