Противники аграрной реформы под Радой расходятся, но дороги еще перекрывают
2020-01-14 11:54:07
На данный момент перекрыты дороги в трех точках в правительственном квартале
Митинг противников аграрной реформы под Верховной Радой завершился. Протестующие расходятся. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.
Сейчас возле здания находятся около 20 противников продажи сельхоз земли.
В то же время другие группы протестующих продолжают блокировать движение в трех точках – по ул. Лютеранской, Институтской и Грушевского.
Они постоянно ходят по пешеходным переходам, не пропуская транспорт.
Напомним, что сегодня под Верховной Радой также митингуют охотники, выступающие против законопроекта №2232, который запрещает притравку охотничьих собак и отстрел диких кошек и собак.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.
- Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.
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3 января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом. В законопроекте появилась норма о продаже земли иностранцам только после референдума, а также о праве покупать землю только украинскими гражданами или юридическими лицами, основанными гражданами Украины. Устанавливается ограничение на право владеть землей в 10 тысяч гектаров в одни руки.