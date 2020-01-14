На данный момент перекрыты дороги в трех точках в правительственном квартале

Митинг противников аграрной реформы под Верховной Радой завершился. Протестующие расходятся. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Сейчас возле здания находятся около 20 противников продажи сельхоз земли.

В то же время другие группы протестующих продолжают блокировать движение в трех точках – по ул. Лютеранской, Институтской и Грушевского.

Они постоянно ходят по пешеходным переходам, не пропуская транспорт.

Напомним, что сегодня под Верховной Радой также митингуют охотники, выступающие против законопроекта №2232, который запрещает притравку охотничьих собак и отстрел диких кошек и собак.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.