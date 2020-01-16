Гончарук советовал объяснять Зеленскому экономические вопросы на примере оливье, – прослушка

Появилась третья часть прослушки совещания у премьера

В сети публиковали третью часть слива прослушки совещания у премьер-министра Алексея Гончрука по курсу гривны. Ролик размещен на YouTube-канале "Как обмануть президента".

В ходе совещания Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, замглавы НБУ Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб обсуждают факторы которые влияют на укрепление курса гривны и прогнозы по росту экономики, а также как объяснит президенту планы правительства по развитию страны: "ему надо рассказать истории: смотрите, Владимир Александрович, вот это произошло с валютой, вот это произошло с вот этим. У него в голове появится внятная картинка".

В конце третьей части записи Гончарук дает совет, как объяснять Зеленскому экономические вопросы: "ему надо сказать: смотри, Вова. То, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на новогоднем столе не будет дороже чем в этом".

"Не факт", - поправляет его Маркарова.

Отметим, что авторы ролика в третьей части уже исправили ошибку с замглавы Офиса президента Юлией Коваливой. Вместо нее указано, что в совещании принимает участие Александра Бетлив, главный экономист Министерства финансов.

Как ранее сообщал Фокус:

На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Пресс-служба Кабинета Министров заявила, что информация об отставке Гончарука не соответствует действительности.