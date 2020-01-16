Плод "зрелых раздумий": Макрон рассказал, почему решил изменить отношение к Путину
2020-01-16 15:20:00
Он считает, что не нужно ждать разрешения всех замороженных конфликтов для того, чтобы начать двигаться вперед
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, почему не стал дожидаться разрешения конфликта на Донбассе, когда решил пойти на сближение с Россией. Об этом сообщило RFI.
В ответ на вопрос, какое событие заставило его изменить отношение к Владимиру Путину и начать проводить активную политику по "сближению с Россией", президент Франции ответил: "Это было плодом долгих раздумий. Я не сказал бы, что это было особое событие среди прочих. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность"..
На вопрос, как президент Франции собирается строить с Россией, которая ведет военные действия со своими соседями, "архитектуру общей европейской безопасности", Макрон ответил: "Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы начать двигаться вперед, то можно ждать долго".
Как ранее сообщал Фокус:
- Путин и Макрон провели 3 января телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину.
- Макрон в интервью правому журналу Valeurs Actuelles заявил о планах бороться с нелегальной миграцией, упомянув при этом "нелегальные украинские банды"
- Канцлер Германии Ангела Меркель и Макрон поприветствовали обмен пленными между Украиной боевиками "ЛДНР".
- Макрон попросил президента РФ Владимира Путина вернуть во Францию останки, принадлежащие одному из близких знакомых императора Наполеона Бонапарта, генералу Гюдену.
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