Плод "зрелых раздумий": Макрон рассказал, почему решил изменить отношение к Путину

Он считает, что не нужно ждать разрешения всех замороженных конфликтов для того, чтобы начать двигаться вперед

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, почему не стал дожидаться разрешения конфликта на Донбассе, когда решил пойти на сближение с Россией. Об этом сообщило RFI.

В ответ на вопрос, какое событие заставило его изменить отношение к Владимиру Путину и начать проводить активную политику по "сближению с Россией", президент Франции ответил: "Это было плодом долгих раздумий. Я не сказал бы, что это было особое событие среди прочих. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность"..

На вопрос, как президент Франции собирается строить с Россией, которая ведет военные действия со своими соседями, "архитектуру общей европейской безопасности", Макрон ответил: "Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы начать двигаться вперед, то можно ждать долго".

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