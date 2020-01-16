ЦИК зарегистрировала нардепом основателя конкурса красоты "СтудМисс Украины"
2020-01-16 17:35:37
Александр Санченко пополнит фракцию "Слуги народа" вместо Ирины Венедиктовой
ЦИК зарегистрировала Александра Санченко народным депутатом от "Слуги народа".
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Он займет место возглавившей пост директора Госбюро расследований Ирины Венедиктовой.
"Следовательно, Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживает в городе Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №137", – сказано в сообщении.
Санченко занимает должность директора по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности масштабного музыкального фестиваля "Atlas Weekend".
Он является основателем конкурса красоты "СтудМисс Украины".
Кроме того он является основателем компании "Мейн-Стрим" и общественной организации "Биржа молодежных проектов".
14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Венедиктовой в связи с тем, что она временно исполняет обязанности директора ГБР.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временной главой ГБР.
- 2 января в ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который ранее занимал должность замдиректора ГБР.