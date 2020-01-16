ЦИК зарегистрировала нардепом основателя конкурса красоты "СтудМисс Украины"

Александр Санченко пополнит фракцию "Слуги народа" вместо Ирины Венедиктовой

ЦИК зарегистрировала Александра Санченко народным депутатом от "Слуги народа".

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Он займет место возглавившей пост директора Госбюро расследований Ирины Венедиктовой.

"Следовательно, Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживает в городе Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №137", – сказано в сообщении.

Санченко занимает должность директора по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности масштабного музыкального фестиваля "Atlas Weekend".

Он является основателем конкурса красоты "СтудМисс Украины".

Кроме того он является основателем компании "Мейн-Стрим" и общественной организации "Биржа молодежных проектов".

14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Венедиктовой в связи с тем, что она временно исполняет обязанности директора ГБР.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временной главой ГБР.