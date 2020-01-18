В "ЕС" говорят, что ГБР следит за Порошенко: допросы назначили на время его визита в Швейцарию

В партии сообщили, что пятый президент решил сдать билеты, но не уточнили придет ли он к следователям

Госбрюро расследований специально выбирает такие даты для допросов, чтобы пятый президент Петр Порошенко не смог на них явиться. Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

При этом в политсиле считают, что ГБР следит за Порошенко, поскольку 21 и 24 января он планировал визит в Швейцарию, но именно на эти даты его вызывают к следователю.

"Очевидно, Офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и перепиской. Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотренное никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Порошенко решил отменить поездку и сдать билеты, что "не давать властям поводов для спекуляций".

"Однако, явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины", – добавили в партии.

Напомним, сегодня ГБР на своем сайте, в Facebook и YouTube разместило сообщения о вызове Порошенко на допросы 21 и 24 января. В ведомстве отметили, что экс-президент проигнорировал допросы 16 и 17 января, и в случае неявки без уважительных причин к следователю кнему может быть применен принудительный привод.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на конец ноября 2019 года ГБР расследовало 13 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Большинство из них открыты по заявлениям экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова.

В декабре ГБР открыло еще одно дело в отношении Порошенко – о возможной госизмене при подписании Минский соглашений. Экс-президент тогда заявил, что дело сфабриковано, а его открытие было подарком на день рождения Путину.

27 декабря в ГБР сменилось руководство. Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора и назначил Ирину Венедиктову временной главой ГБР.