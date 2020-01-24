Подозреваемой в убийстве Шеремета смягчили меру пресечения

2020-01-24 17:04:06

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Суд отправил Яну Дугарь под ночной домашний арест

Печерский райсуд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.

Ранее Дугарь находилась под круглосуточным домашним арестом, теперь же ее отправили только под ночной домашний арест.

Также подозреваемая должна сдать паспорта и носить электронное средство контроля.

Адвокаты также говорят, что попытаются добиться, чтобы их подзащитная сдала сессию, "закрыть" которую у нее по объективным причинам ранее не было возможности.

Прокуроры, со своей стороны, настаивали на том, что Дугарь может скрыться, ведь у нее есть муж – гражданин Ирака.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
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