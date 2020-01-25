В последний год президентства Порошенко процесс евроинтеграции затормозился, – Кулеба

По словам вице-премьера, позитивная динамика наметилась только после смены власти

После избрания президентом Владимира Зеленскога, досрочных выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабмина движение Украины в направлении евроинтеграции ускорилось. Об этом заявил вице-премьер по евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

По его словам, предыдущий президент Петр Порошенко сделал большой вклад в этот процесс, однако в определенный момент динамика принятия важных решений для евроинтеграции иссякла.

"Во времена Петра Порошенко было много сделано для европейской интеграции. Этого ни в коем случае нельзя отрицать. Но в последнее время или в последний год его президентства начали происходить вещи, которые тормозили этот процесс", - отметил Кулеба.

Среди таких "вещей" он назвал отмену Конституционным судом уголовной ответственности за незаконное обогащение, торможение анбандлинга Нафтогаза, коррупционные скандалы и "непонятную ситуацию" вокруг НАПК.

По его словам, только "слепой человек" не признает, что с сентября динамика европейской интеграции существенно ускорилась. Кулеба отметил, что Верховная Рада и правительство стали принимать решения, которые очень долго тормозили европейскую интеграцию Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

На форуме в Давосе глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина должна временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским Союзом. По его словам, сначала необходимо построить сильную экономику. Позже Арахамия уточнил, что выступает за максимальную интеграцию с европейскими соседями, но при этом интересы Украины должны быть приоритетом номер один. "Все остальное – lost in translation. Евроинтеграции быть", – отметил нардеп.