"Слуга Народа" остается самой популярной партией в Украине, – опрос Центра Разумкова

Поддержка партии превышает уровень парламентских выборов

Партия "Слуга Народа" является лидером электоральных симпатий украинцев. На данный момент, за партию готово проголосовать 45,4% украинцев (из тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Второе место занимает партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" - за нее бы проголосовало 13,8% опрошенных. Также место в парламенте получила бы партия "Европейская солидарность" (12,3%) и ВО "Батькивщина" (8,0%).

Если бы выборы в парламент Украины проходили на следующей неделе, то в Раду бы могла пройтия партия "Сила и Честь" (5,2%). В то же время "Голос" с 2,5% продержки уступает также "Гражданской позиции" и Радикальной партии Олега Ляшка (по 2,9%).

Отмечается, что "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий во всех микрорегионах Украины.

Во время исследования было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что согласно результатам опроса "Рейтинга", проведенного в декабре, рейтинг партии "Слуга Народа" составлял 48%. Помимо этого, 11,4% украинцев готовы проголосовать за "Оппозиционную платформу – За жизнь", 9,0% – за "Европейскую Солидарность", 7,8% – за "Батькивщина", 4,4% – за "Голос".

Как ранее сообщал Фокус: