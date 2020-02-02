Зеленский о публикации переговоров диспетчера: Иран изначально знал, что в боинг МАУ попала ракета

По словам президента, на записи переговоров подтверждается, что самолет сбила ракета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что публикация новой записи переговоров диспетчера аэропорта Тегерана и пилота иранской авиакомпании, который видел запуск и попадание ракеты в борт МАУ доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбития.

Об этом он сообщил в интервью ТСН.

"Мы понимали, что иранцы, неизвестно кто именно, но хотели таким способом неправомерно защищаться – давить в информационном поле, что это такая техническая ошибка. Но мы уже имели доказательства, что этого не может быть", – заявил Зеленский.

По его словам, на записи переговоров подтверждается, что самолет сбила ракета.

"Там все слышно – он говорит, что "мне кажется, что летит ракета", он это говорит и на персидском, и английском языках, там все зафиксировано. Действительно это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбития. После этого выстрела иранский диспетчер выходит на связь с нашим самолетом очень много раз, но там тишина", – рассказал президент.

Напомним, ТСН опубликовал запись, в котором пилот иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines, который в одно время с крушением самолета МАУ под Тегераном, шел на посадку в столице Ирана, заявил, что видел пуск ракеты и взрыв украинского самолета.

Как ранее сообщал Фокус:

Издание IRNA сообщило, что иранские эксперты сейчас изучают "черные ящики" сбитого боинга МАУ. Решения по их передачи другим странам пока нет.

Хотя ранее в Иране заявляли, о готовности отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также говорил о сложностях, возникших в переговорах с Ираном по вопросу бортовых самописцев: между Ираном и Украиной идут постоянные консультации.

Группа иранских экспертов прибудет в Украину, чтобы оценить технические возможности Украины для расшифровки "черных ящиков".