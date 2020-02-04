Зеленскому доверяют 59% украинцев, – опрос "Рейтинга"

Президент – единственный политик с позитивным балансом доверия

Президент Владимир Зеленский остается лидером по доверию среди жителей Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Так, Зеленскому доверяют 59% опрошенных, не доверяют – 32%.

Уровень доверия к другим ключевым политикам значительно ниже и имеет отрицательный баланс. Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют - 44%, одному из лидеров ОПЗД Юрию Бойко – 25% и 56% соответственно, лидеру "Голоса" Святославу Вакарчуку – 22% и 62%, премьер-министру Алексею Гончаруку – 20% и 53%, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко - 20% и 73%, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко – 15% и 78%.

Главным общественным запросом к президенту остается прекращение военных действий на Донбассе (64%). Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45%, возрождения промышленности – 30%, повышения социальных стандартов – 24%, повышения качества медицины – 22%. За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности.

Рейтинг политических сил продолжает возглавлять партия "Слуга народа". За нее готовы проголосовать 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать. ОПЗЖ поддерживают 13,5%, "Евросолидарность" – 9,5%, "Батькивщину" – 8,1%. Поддержка других партий – ниже 4%.

Опрос проводился 22-26 января. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно декабрьскому опросу "Рейтинга", работой президента Владимира Зеленского были удовлетворены 62% украинцев, недовольны – 25%.