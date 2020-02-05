Стало известно, кто может возглавить МинВОТ

Алексей Резников может возглавить Министерство временно оккупированных территорий

В Офисе президента главным кандидатом на должность главы Министерства временно оккупированных территорий рассматривают представителя Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске, экс-заместителя мэра Киева Алексея Резникова.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в ОП.

Отмечается, что изначально Резникова рассматривали как кандидата на должность вице-премьера, который должен заниматься вопросами оккупированных территорий. Резников приходил на собеседование в субботу, 1 февраля.

Однако, по данным СМИ, по состоянию на сейчас, у президента Владимира Зеленского решили не делать отдельного вице-премьера оккупированных территорий, а вместо этого опять хотят разделить Минветеранов и МинВОТ. Последнее и должен возглавить Резников.

Алексей Резников был заместителем мэра Киева Виталия Кличко и экс-секретарем Киевсовета. В сентябре 2019 года он стал представителем Украины в Минской группе и был одним из членов украинской делегации на встрече "нормандской четверки" в Париже.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сообщила, что Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разделят на отдельные учреждения.