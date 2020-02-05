Бывший топ-менеджер фестиваля Atlas Weekend вошел во фракцию "Слуга народа"
2020-02-05 11:32:56
Александр Санченко прошел в ВРУ по спискам "СН" под номером 137
В состав парламентской фракции "Слуга народа" вошел внефракционный народный депутат Украины Александр Санченко.
Об этом на пленарном заседании объявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина.
Санченко прошел в Верховную Раду IX созыва по партийным спискам "Слуги народа" под номером 137.
Как ранее сообщал Фокус:
- Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала его 16 января 2020 года после того, как было получено постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой, назначенной врио директора Государственного бюро расследований.
- На момент избрания депутатом Савченко был директором по GR-коммуникациям музыкального фестиваля Atlas Weekend.
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