СНБО передал на утверждение Зеленскому стратегию нацбезопасности Украины

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности

Совет национальной безопасности и обороны одобрил и предложил президенту Владимиру Зеленскому для утверждения проект стратегии нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает Офис президента.

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие обороны и безопасности возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей), взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).

"Впервые в центре внимания документа – человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность", – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кроме того, приоритетами национальных интересов определяется: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины; общественное развитие, прежде всего человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

Данилов подчеркнул, что Стратегия – это декларация, утверждение которой станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 923/2019, который вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 7 декабря 2019 года о мерах, направленных на усиление кибербезопасности государства.