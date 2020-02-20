Активисты пришли под ОП на акцию по поводу годовщины начала войны с РФ

Митингующие говорят, что пришли сегодня под Офис президента для того, чтобы напомнить власти за что воюет украинская нация

Под Офисом президента на Банковой улице проходит акция, посвященная годовщине начала войны с Россией.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Фокуса.

По словам организаторов, 20 февраля 2014 началась война РФ против Украины, ведь именно в этот день в центре Киева российские спецслужащие и украинские силовики под руководством РФ расстреляли украинцев на Майдане

"Вместе с тем, именно в этот день Россия начала оккупацию Крымского полуострова", – говорят они.

Спикеры также считают, что россияне не пойдут на мир и сейчас раскачивают ситуацию в Украине, в т.ч. ситуацию с эвакуированными из Уханя украинцами.

Митингующие, в свою очередь, говорят, что пришли сегодня под Офис президента для того, чтобы напомнить власти за что воюет украинская нация.

Также митингующие выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Всего на акцию под Офис президента организованную "Рухом опору капітуляції" пришли около 400 человек.

Кроме всего прочего, организаторы анонсировали на понедельник вечерний митинг под ГБР против и.о. главы ведомства Ирины Венидиктовой и ее первого заместителя Александра Бабикова

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская утром 20 февраля приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.

Позже Зеленский встретился с семьями погибших 20 февраля 2014 года на Майдане и пообещал довести расследование до конца.