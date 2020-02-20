Беспорядки в Санжарах. 10 человек пострадали, полиция открыла два уголовных дела

Правоохранителям пришлось применить "меры физического влияния", но строго в соответствии с законодательством

После беспорядков в селе Новые Санжары, куда привезли эвакуированных из Уханя, полиция открыла два уголовных дела.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

В полиции рассказывают, что во время прибытия колонны автобусов, протестующие начали забрасывать их и правоохранителей камнями.

Более того, один мужчина, сидя за рулем автомобиля, пытался наехать на полицейских.

Правоохранителям пришлось применить "меры физического влияния", но строго в соответствии с законодательством.

В итоге, медицинская помощь понадобилась 9 полицейским и одному гражданскому.

Производства открыты по ч.1 ст.294 УК (массовые беспорядки) и ч.2 ст.345 УК (угрозы или насилие в отношении правоохранителя).

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. Оттуда эвакуированных везут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".

Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Премьер-министр Алексей Гончарук и глава Минздрава Зоряна Скалецкая уже вылетел из Киева под Полтаву. Также он сообщил, что в Новых Санжарах будет оперштаб Кабмина.