Рябошапка впервые открыл дело против кнопкодава. Расследование поручили вести ГБР

Нардепу грозит штраф в размере 51-85 тыс. грн

Генпрокурор Руслан Рябошапка открыл дело против депутата-кнопкодава Владислава Поляка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Вести досудебное расследование поручили следователям Госбюро расследований.

Также в ОГПУ напоминают, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока не будет доказана ее вина.

Сегодня движение Чесно сообщило о факте неперсонального голосования внефракционным депутатом Поляком.

Нардеп дважды назал зеленую кнопку за своего коллегу, когда на голосование выносили правки в законопроекту по рынку земли.

Народному избраннику грозит штраф в размере 51-85 тыс. грн.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Рады в 2020 году 14 января депутатов Вадима Новинского и Дмитрия Шпенова поймали на кнопкодавстве.

Новинский позже в комментарии журналистам отрицал факт своего кнопкодавства. "Это неправда", – утверждал он.