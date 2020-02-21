Рябошапка впервые открыл дело против кнопкодава. Расследование поручили вести ГБР
2020-02-21 22:35:39
Нардепу грозит штраф в размере 51-85 тыс. грн
Генпрокурор Руслан Рябошапка открыл дело против депутата-кнопкодава Владислава Поляка.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Вести досудебное расследование поручили следователям Госбюро расследований.
Также в ОГПУ напоминают, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока не будет доказана ее вина.
Сегодня движение Чесно сообщило о факте неперсонального голосования внефракционным депутатом Поляком.
Нардеп дважды назал зеленую кнопку за своего коллегу, когда на голосование выносили правки в законопроекту по рынку земли.
Народному избраннику грозит штраф в размере 51-85 тыс. грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Рады в 2020 году 14 января депутатов Вадима Новинского и Дмитрия Шпенова поймали на кнопкодавстве.
- Новинский позже в комментарии журналистам отрицал факт своего кнопкодавства. "Это неправда", – утверждал он.
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