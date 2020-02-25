Зеленский рассматривает политика времен Януковича на пост премьера, – Kyiv Post

Сергей Тигипко, по данным СМИ, может занять место Алексея Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве.

По данным издания, источники не были уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, так как переговоры с Тигипко все еще продолжались.

Издание сообщает, что пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель не ответила на запрос о комментариях. Также издание обратилось в пресс-службу компании Тигипко ТАС за комментариями, но ответа не получило.

Как ранее сообщал Фокус:

Тигипко занимал должность вице-премьера во времена президентства Виктора Януковича. В период с 2010 по 2012 год Тигипко был министром социальной политики Украины.

В январе премьер Алексей Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.