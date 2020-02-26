Аваков о Суркове: "Закомплексованный стратег"

Также министр призвал "отставного шовиниста" "не шуметь"

Глава МВД Арсен Аваков у себя в Twitter назвал бывшего помощника Путина Владислава Суркова "закомплексованним стратегом".

"Сурков со своими перлами об Украине выглядит как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит", – пишет Аваков.

Также министр увидел в нем "шавку, которая пытается гавкать на слона".

"Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости от представления о ней отставного шовиниста", – добавил он.

Сегодня вышло интервью Суркова, в котором тот он поднимает вопрос национальной идентичности украинцев.

Сурков считает, что Украины как нации сейчас нет, но есть "украинство". "Это удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение", – считает он.

Но то, что Украины нет сейчас, не значит, что ее не будет в будущем, ведь "хохлы – ребята упрямые, они все сделают".

Как ранее сообщал Фокус:

25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале сообщил, что Владислав Сурков, занимавший пост помощника президента России Владимира Путина, покинул госслужбу.

Позже в Кремле опровергли данную информацию, заявив об отсутствии указа об отставке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на недавнюю новость про отставку помощника Путина Владислава Суркова, он продолжает курировать украинское направление.