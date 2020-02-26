В Минске обсудили угрозу распространения коронавируса на Донбассе, – Олифер

Украинская сторона призвала РФ ввести эпидемиологический контроль на линии разграничения

В Минске на встрече ТКГ украинская сторона призвала Россию обустроить необходимые средства контроля над эпидемиологической безопасностью на линии разграничения в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса", – говорится в сообщении.

По ее словам, украинская сторона проинформировала относительно установления ею необходимых средств контроля над эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону.

Кроме того, пресс-секретарь Кучмы отметила, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков удерживаемых лиц.

Как ранее сообщал Фокус:

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Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.