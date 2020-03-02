После ухода из Офиса президента Богдан вернулся в адвокаты

25 февраля Богдан восстановил свою адвокатскую лицензию

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан возобновил свою адвокатскую лицензию.

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на данные Единого реестра адвокатов Украины.

Так, согласно ЕРАУ, Богдан временно прекращал заниматься адвокатурой 22 мая, а восстановился – 25 февраля 2020 года.

Спустя некоторое время после своей отставки Богдан у себя в Facebook рассказал о том, чего ему удалось достигнуть на госслужбе.

"Мы пришли в политику в тяжелые времена. Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а дальше мы победили", – написал Богдан.

Также он отметил, что при нем, как главе ОП, в политику пришли новые люди.

"Мы также приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими "папередниками". Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры", – написал он.

Как ранее сообщал Фокус:

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака. До этого он занимал должность помощника президента.