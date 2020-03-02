Адвокат Андрей Богдан ищет в Facebook клиентов: рад бизнесменам и политикам
2020-03-02 14:18:54
"Будет весело, держитесь", – пишет бывший глава ОП
Восстановивший адвокатскую лицензию Андрей Богдан ищет клиентов.
Свои услуги он предлагает в Facebook.
"Всем привет. Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов", – пишет он.
В конце своего поста бывший глава ОП обещает, что "будет весело".
Богдан временно прекращал заниматься адвокатурой 22 мая, а восстановился – 25 февраля 2020 года
Спустя некоторое время после своей отставки Богдан у себя в Facebook рассказал о том, чего ему удалось достигнуть на госслужбе.
"Мы пришли в политику в тяжелые времена. Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а дальше мы победили", – написал Богдан.
Также он отметил, что при нем, как главе ОП, в политику пришли новые люди.
"Мы также приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими "папередниками". Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры", – написал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака. До этого он занимал должность помощника президента.
- Через несколько дней Андрей Богдан в Facebook запостил фото с Сейшельских островов. В подписи к фото он отметил, что очень скучает.