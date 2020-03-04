Перезагрузка Кабмина и отчет силовиков. Рада собралась на внеочередное заседание (обновляется)
2020-03-04 16:04:44
Также депутаты рассмотрят четыре законопроекта
Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, созванное по просьбе президента Владимира Зеленского. Всего в сегодняшней повестке дня – шесть вопросов.
Самый главный из них – смена правительства. 3 марта действующий премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке, а президент на заседании фракции «Слуги народа» предложил на его место нынешнего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Вчера был СМИ сообщили предварительный состав нового Кабмина, но уже сегодня несколько кандидатов отказались от предложенных портфелей. Фокус собрал, что известно о кандидате в премьер-министры и реакцию соцсетей на скоропостижную отставку Гончарука.
Также депутаты рассмотрят четыре законопроекта:
- изменения в закон о нацбезопасности Украины (№ 3015П).
- допуск иностранных вооруженных сил в Украину для проведения учений (№ 3003П);
- ратификация договора с Францией о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины (№ 0025У);
- внесение изменений в закон "О противодействии коррупции (№ 2500Д)".
В Верховную Раду уже прибыл текущий состав правительства. Также присутствует президент Владимир Зеленский.
Обновлено 16:18
Украинцам тяжело жить с "осколками медицинской системы". Страна не готова к запуску второго этапа медицинской реформы с 1 апреля.
Обновлено 16:17
Постоянно возникает вопрос о долгах шахтерам. Зеленский говорит, что его решают после личного вмешательства, но он не может только этим заниматься.
Обновлено 16:15
Зарплаты министрам уменьшили, но остается вопрос о премиях и зарплатах членам Набсоветов госпредприятий.
Обновлено 16:14
Президент говорит о платежках за коммунальные услуги. Они уменьшились, но Кабмин провалил коммуникацию, чтобы люди это поняли.
Обновлено 16:13
Зеленский говорит о невыполнении доходной части бюджета, низких доходах от таможни и об отсутствии успехов в борьбе с контрабандой, падении промышленного производства. По его словам, лайков в соцсетях мало, нужны реальные достижения.
Обновлено 16:10
Заседание началось с выступление Зеленского. Президент отметил, что нынешний Кабмин имеет достижения - снижение учетной ставки, снижение роли государства в экономике и другие. Но украинцам этого мало - и это правда. Топ-коррупции в правительстве нет, но этого мало. Кабмин знает, что делать, но этого мало, нужно делать. Экономика брала разгон, но такое ощущение, что споткнулась и может упасть лицом на землю.
Обновлено 16:07
Спикер Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание. В сессионом зале зарегистрировались 347 народных депутатов.