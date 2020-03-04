Клименко из "Голоса" подарила Шмыгалю "кота в мешке"
2020-03-04 18:10:17
По словам нардепа, к власти идет "мини-правительство Януковича"
Депутат Юлия Клименко от "Голоса" заявила, что к власти идет "мини-правительство Януковича" и подарила кандидату в премьер-министры Денису Шмыгалю "кота в мешке".
По ее словам, необходимо рассказать составе Кабмина и рассказать, как Шмыгаль будет реформировать Украину.
"На всякий случай мы подарим вам кота в мешке. И хотим, чтобы вытащили своих котов из мешка и показали украинским гражданам. Это детские игрушки. Вытаскивайте котов из мешка, покажите людям правду, расскажите, как вы будете реформировать страну", – сказала она.
"Это новые коты в мешке, более опытные" – добавила Клименко.
Потом она достала из-под трибуны мешок с игрушками и вручила Шмыгалю.
"Я думаю, этим игрушкам место в детском доме", – сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
- Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
- Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".
- После этого, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гончарука. Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. "Против" не голосовал никто.
- 353 голосами нардепов, Гончарука отправили в отставку.