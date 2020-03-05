Новый Кабмин принял первое решение

2020-03-05 18:29:11

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На первом заседании правительства также рассматривали технические кадровые вопросы

На своем первом заседании новое правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля приняло решение усилить оперативный штаб по предупреждению заноса и распространения в Украине коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

На заседании также рассматривали технические кадровые вопросы.

"Мы должны проголосовать, в первую очередь, необходимые для запуска нового правительства кадровые решения. Перед нами серьезные вызовы  – экономические, социальные, политические. Мы осознаем, что решение задач будет нелегким. Поэтому на следующее, очередное заседание Кабмина, мы уже сегодня готовим те решения, которые отражают озвученные мной вчера в парламенте тезисы  – от реформ до готовности страны к возможной вспышке коронавируса",  – заявил Денис Шмыгаль.

Как ранее сообщал Фокус:

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