Скалецкая: "Идея проживания с эвакуированными – наша". У Зеленского другая версия

По словам президента, предложение Скалецкой пожить с эвакуированными все же сделал он, но окончательный выбор был за бывшей главой МОЗ

Президент Владимир Зеленский предложил бывшему министру здравоохранения пройти обсервацию вместе с эвакуированными из Уханя.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Guardian.

Так, на последний вопрос журналиста: "Вы отправили бывшего министра Скалецкую, или она сама хотела в Новые Санжары?", президент ответил, что предложение поступило от него.

При этому, глава Украины уточнил, что выбор Скалецкая делала самостоятельно.

"Я ей сказал, что это была бы отличная идея. Она сама решала, но я предложил", – рассказал Зеленский.

Примечательно, что ранее Скалецкая в интервью DW говорила, что идея по обсервации исходила от Минздрава.

"Идея исходила от нас. А все вопросы, связанные с дальнейшим воплощением этой идеи, мы, конечно, согласовывали сначала с премьером, а затем и с президентом", – заявила она в конце февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждали, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.

Cекретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ни у кого из эвакуированных заражение коронавирусом не подтвердилось.