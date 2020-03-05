Зеленский прилетел в Новые Санжары: обнялся со Скалецкой и подарил одному из эвакуированных часы

У эвакуированного Евгения сегодня как раз день рождения. По этому случаю Зеленский подарил ему президентские часы

Сегодня в 11:00 президент Владимир Зеленский прибыл в Полтавскую область с рабочим визитом.

Сначала глава Украины проинспектировал ход строительства первой бетонной дороги в Украине (Н-31 – Днепр – Царычанка – Решетиловка).

Таже Зеленский ознакомился с реконструкцией полтавской областной клинической больницы.

Затем президент отправился в Новые Санжары и встретился с эвакуированными из Уханя, у которых сегодня завершился 14-дневный период обсервации.

"Хотел поблагодарить всю группу быстрого реагирования. Отдельно МВД, Нацгвардии, главе Полтавской ОГА. У нас крепкий парень в этой области", – заявил он.

Отдельную благодарность президент выразил бывшей главе МОЗ Зоряне Скалецкой, которую он обнял со словами "я не боюсь":

Оказалось, что у одного из эвакуированных сегодня день рождения. По этому случаю Зеленский подарил ему часы.

Напоследок Зеленский попросил всех какое-то время путешествовать по Украине.

"Побудьте немного в Украине. Это очень важно. Даже в сравнеии с многими странами Европы, у нас наименьшее количество случаев и мы это контролируем. У нас есть много мест, куда можно поехать, пока вся эта история пройдет. А она обязательно пройдет", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждали, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.

Cекретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ни у кого из эвакуированных заражение коронавирусом не подтвердилось.