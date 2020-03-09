В "Слуге народа" ищут замену Авакову, – заместитель главы фракции

По словам Евгении Кравчук, вечных людей нет нигде

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что министру внутренних дел Украины Аресену Авакову ищут замену. Об этом она сказала в интервью 24 каналу.

По ее словам, вместо Авакова главой МВД может стать кто-то из его заместителей, если "человек вырастет".

"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет, и мы будем понимать, что этот потенциальный заместитель сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде", – сказала Кравчук.

"Об этом свидетельствуют предыдущие увольнения", – добавила она.

В то же время, заместитель главы фракции "Слуга народа" отметила, что Аваков пока справляется со своими обязанностями.

"Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Вторых шансов может не быть, потому что это безопасность людей, это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно – и это правда – до сих пор нет кандидата у (президента Украины) Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке", – сказала Кравчук.

На сайте МВД указано, что у Авакова есть шесть заместителей: Сергей Яровой, Татьяна Ковальчук, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко, Антон Геращенко и Александр Гогилашвили.

Как ранее сообщал Фокус:

Главу МВД Арсена Авакова могут сделать силовым вице-премьером с сохранением своей прежнней должности в министерстве.