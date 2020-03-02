В Кабмине могут создать должность вице-премьера по обороне, – Арахамия

Кроме того, по словам главы "Слуги народа", после ближайшей ротации в составе Кабинета министров появился четыре-пять новых лиц

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Кабмине может появиться должность вице-премьер-министра по обороне.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс "Укроборонпром", есть частный оборонный сектор и т.д. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне", – сказал он.

"Если найдется хороший человек, который выполнит эту интегральную функцию, это было бы, на мой взгляд, усилением (правительства, – ред.)", – добавил Арахамия.

По его словам, после ближайшей ротации в составе Кабинета министров появился четыре-пять новых лиц. При этом, маловероятно, что в Кабмине появится должность первого вице-премьер-министра.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.

В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Тигипко должность в Кабмине точно не получит, но добавил, что на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве.