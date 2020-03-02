К Авакову вопросов меньше всего. Он должен остаться, – "Слуга народа"

"Аваков по многим направлениям подставил плечо коллегам в Кабмине", – говорит депутат Монастырский

Если 4 марта произойдет "перезагрузка" Кабмина, глава МВД Арсен Аваков должен остаться в должности.

Об этом заявил глава комитета Рады по правоохранительной деятельности и депутат от "СН" Денис Монастырский, сообщает LB.ua.

"Убежден, что министр Аваков должен остаться в новом правительстве. Думаю, к нему вопросов точно будет меньше всего - по многим направлениям он подставил плечо своим коллегам в Кабмине", – заявил Монастырский.

По словам нардепа, помощь Авакова выражалась в эвакуации граждан Украины из Уханя.

"Это была прямая ответственность Минздрава, но Нацгвардия и полиция подставили плечо и массовых волнений не было", – заявил он.

Также Монастырский считает, что на выход из Кабмина претендует большая часть министров, но к МВД вопросов быть не может.

"Это одно из самых сильных министерств. Думаю, с этим согласятся много моих коллег и депутатов", – добавил народный депутат.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.

В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Тигипко должность в Кабмине точно не получит, но добавил, что на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве.