Авакова могут сделать силовым вице-премьером с сохранением должности в МВД, – СМИ

Буквально вчера Арахамия рассказывал, что такой вице-премьер будет выполнять "интеграционные функции" в оборонке

Главу МВД Арсена Авакова могут сделать силовым вице-премьером с сохранением своей прежнней должности в министерстве.

Об этом сообщает ZN.ua, ссылаясь на свои источники.

Кроме того, издание пишет, что на должность главы Минобороны президенту Владимиру Зеленскому предлагают три кандидатуры.

Так, руководитель ОП Андрей Ермак настаивает на генерал-лейтенанта ВСУ в отставке, Андрее Таране. В 2015-м Таран был представителем Украины в СЦКК и входил в подгруппу по безопасности в минской ТКГ.

Общего кандидата лоббируют глава СБУ Иван Баканов экс-нардеп Сергей Пашинский: они предлагают нардепа трех созывов Андрея Сенченко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также предлагает Зеленскому Михаила Коваля, который уже был и.о. главы Минобороны в правительстве Арсения Яценюка.

Что касается Авакова, то глава фракции "СН" Давид Арахамия вчера рассказывал, что на Банковой думают над тем, чтобы учредить должность вице-премьер-министра по обороне.

Ее займет человек, который будет возьмет на себя "интеграционные функции" в оборонке.

"У нас есть министр обороны. Но есть еще "Укроборонпром", есть частный оборонный сектор и т.д. У нас есть СНБО, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне", – пояснил Арахамия.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.

В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Тигипко должность в Кабмине точно не получит, но добавил, что на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве.

Вечером 1 марта премьер Гончарук и глава Офиса президента Ермак встретились в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.