Обыски в оккупированном Крыму: силовики пришли сразу по нескольким адресам
2020-03-11 09:22:56
В одном из домов обыск проводился даже в отсутствии хозяев
Российские силовики после недолгого перерыва возобновили практику массовых одновременных обысков на территории аннексированного крымского полуострова. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.
По информации юристов обыски проходят у тех крымских татар, которые являются активистами движения помощи арестованным крымчанам "Крымская солидарность".
Обыски проходят в домах жителей Бахчисарая и Бахчисарайского района у стримера "Крымской солидарности" Сейдамета Мустафаева и активиста группы Амета Сулейманова, а также у Шукри Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова, Айдера Сулейманова.
По меньшей мере трех человек задержали и отвезли в следственное управление в Симферополе.
Фото: Крымская солидарность
По одному из адресов никого не оказалось дома. Однако силовиков это не остановило: они зашли в дом и произвели обыск в отсутствии хозяев.
Также прошел обыск в доме журналиста Сейтумера Сейтумерова, примечательно, но мужчина еще два года назад переехал в Киев, и с той поры в Крым не возвращался, в доме проживает только его мать. Но обыск все равно был проведен. Когда еще одного из активистов силовики не застали дома – то задержали его отца.
Также правозащитники сообщают, что по одному из адресов была подкинуты книги.
Как ранее писал Фокус:
- Сотрудники ФСБ РФ запретили украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову въезд на территорию аннексированного Крыма и России на 34 года. Об этом сам журналист написал на своей странице в Facebook. "До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым", – написал Ибрагимов. По его мнению, причиной запрета стала "личная неприязнь".
- В прошлом году силовики неоднократно приходили с обысками к крымским татарам. Особенно к тем, кто выходил на акции протеста и принимал участие в общественных мероприятиях.