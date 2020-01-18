Украинскому журналисту до 2054 года запретили въезд в Россию и Крым
2020-01-18 19:07:27
На 34 года
Сотрудники ФСБ РФ запретили украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову въезд на территорию аннексированного Крыма и России на 34 года. Об этом сам журналист написал на своей странице в Facebook.
"До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым", – написал Ибрагимов.
По его мнению, причиной запрета стала "личная неприязнь".
В комментарии изданию Крым.Реалии Ибрагимов заявил, что связывает подобное решение со своей профессиональной деятельностью и работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России.
По словам журналиста, силу по отношению к нему не применяли, общались вежливо, но так и не объяснили официальную причину запрета.
Он также сообщил, что его у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили.
Тарас Ибрагимов работал в Крыму с 2016 года. Он освещал такие судебные процессы, как "дело 26 февраля", дело Ильми Умерова, дело Хизб ут-Тахрир, "дело украинских диверсантов" и другие. Также предоставлял информацию об обысках, арестах и похищениях, которые проводят в Крыму российские силовики.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 января на админгранице с Крымом российские пограничники задерживали крымскотатарскую активистку – дочь политзаключенного Муслима Алиева Гульсум Алиеву. В 2018 году против активистки уже возбуждали административное и уголовное дело по статье о возбуждении вражды и ненависти, но позже они были прекращены.
- Ранее ФСБ пыталась завербовать бывшего военнослужащего, а сейчас – полковника запаса ВСУ, когда тот ездил к своим родным в Крым.
- Российский певец Александр Серов, выступавший в аннексированном Крыму, раскаивается в нарушении украинского законодательства и планирует обратиться к Верховной Раде с просьбой пустить его в Украину.