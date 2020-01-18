Украинскому журналисту до 2054 года запретили въезд в Россию и Крым

На 34 года

Сотрудники ФСБ РФ запретили украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову въезд на территорию аннексированного Крыма и России на 34 года. Об этом сам журналист написал на своей странице в Facebook.

"До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым", – написал Ибрагимов.

По его мнению, причиной запрета стала "личная неприязнь".

В комментарии изданию Крым.Реалии Ибрагимов заявил, что связывает подобное решение со своей профессиональной деятельностью и работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России.

По словам журналиста, силу по отношению к нему не применяли, общались вежливо, но так и не объяснили официальную причину запрета.

Он также сообщил, что его у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили.

Тарас Ибрагимов работал в Крыму с 2016 года. Он освещал такие судебные процессы, как "дело 26 февраля", дело Ильми Умерова, дело Хизб ут-Тахрир, "дело украинских диверсантов" и другие. Также предоставлял информацию об обысках, арестах и похищениях, которые проводят в Крыму российские силовики.

Как ранее сообщал Фокус:

13 января на админгранице с Крымом российские пограничники задерживали крымскотатарскую активистку – дочь политзаключенного Муслима Алиева Гульсум Алиеву. В 2018 году против активистки уже возбуждали административное и уголовное дело по статье о возбуждении вражды и ненависти, но позже они были прекращены.

Ранее ФСБ пыталась завербовать бывшего военнослужащего, а сейчас – полковника запаса ВСУ, когда тот ездил к своим родным в Крым.