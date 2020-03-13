Венедиктова назвала голословными обвинения в адрес Авакова о саботаже дел Майдана
2020-03-13 12:11:00
Исполняющая обязанности директора ГБР заявила, что в деле могут разобраться только следователи
Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что обвинения в адрес главы МВД Арсена Авакова о саботаже расследования дел Майдана являются голословными. Об этом сообщила Венедиктова в интервью Фокусу.
"Думаю, это голословные утверждения. Что происходит в деле, могут разобраться только следователи. В связи с этим легко манипулировать общественным сознанием, говорить, что кто-то негодяй. Следователи исследуют все обстоятельства, используя доступные им средства и возможности оперативных подразделений, в том числе МВД, но о деталях говорить не могу, поскольку не имею права разглашать информацию, представляющую тайну следствия", – говорит и.о. директора ГБР.
Она также добавила, что ГБР пытается быть максимально прозрачным в расследовании дел Майдана.
"Мы пытаемся быть максимально открытыми в расследовании, встречаемся с семьями Героев Небесной сотни, готовим ежемесячный отчёт. Но с другой стороны в наш адрес приходят замечания от адвокатов потерпевших правоохранителей. Наша задача — не стоять ни на чьей стороне", – сказала Венедиктова.
Кроме этого, на вопрос, нет ли замечаний к работе Авакова, Венедитова ответила:
"А какие могут быть замечания, если мы редко сотрудничаем. Мы пишем письмо с просьбой помочь — Арсен Аваков помогает. Личного общения у меня с ним нет, близко не знакомы. Видела его во время отчета силовиков в ВР, до этого — на собрании по "пленкам Гончарука" в Офисе президента".
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.
- Спустя три дня Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил на его место нардепа от "СН" Ирину Венедиктову.
- Позже Венедиктова написала заявление о сложении полномочий народного депутата ВРУ.
- 2 января в ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк.