Венедиктова назвала голословными обвинения в адрес Авакова о саботаже дел Майдана

Исполняющая обязанности директора ГБР заявила, что в деле могут разобраться только следователи

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что обвинения в адрес главы МВД Арсена Авакова о саботаже расследования дел Майдана являются голословными. Об этом сообщила Венедиктова в интервью Фокусу.

"Думаю, это голословные утверждения. Что происходит в деле, могут разобраться только следователи. В связи с этим легко манипулировать общественным сознанием, говорить, что кто-то негодяй. Следователи исследуют все обстоятельства, используя доступные им средства и возможности оперативных подразделений, в том числе МВД, но о деталях говорить не могу, поскольку не имею права разглашать информацию, представляющую тайну следствия", – говорит и.о. директора ГБР.

Она также добавила, что ГБР пытается быть максимально прозрачным в расследовании дел Майдана.

"Мы пытаемся быть максимально открытыми в расследовании, встречаемся с семьями Героев Небесной сотни, готовим ежемесячный отчёт. Но с другой стороны в наш адрес приходят замечания от адвокатов потерпевших правоохранителей. Наша задача — не стоять ни на чьей стороне", – сказала Венедиктова.

Кроме этого, на вопрос, нет ли замечаний к работе Авакова, Венедитова ответила:

"А какие могут быть замечания, если мы редко сотрудничаем. Мы пишем письмо с просьбой помочь — Арсен Аваков помогает. Личного общения у меня с ним нет, близко не знакомы. Видела его во время отчета силовиков в ВР, до этого — на собрании по "пленкам Гончарука" в Офисе президента".

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