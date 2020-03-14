В Украине отмечают День добровольцев: Зеленский предложил учредить им награду

Президент Украины поздравил участников добровольческого движения

Сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День добровольца.

По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский поздравил участников добровольческого движения и призвал Кабинет министров учредить ведомственную награду.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к Кабинету министров Украины с просьбой активизировать работу по созданию Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почетного чествования погибших во время боевых действий на востоке Украины. Прошу также проработать вопросы создания ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", который Верховная Рада приняла 4 декабря прошлого года.

Законом предусмотрено предоставление статуса участников боевых действий добровольцам, которые защищали и защищают территориальную целостность Украины и выполняли и выполняют боевые задачи в районе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

"Я искренне благодарен за то, что и сегодня многие из вас, приобретя бесценный опыт, продолжают выполнять боевые задачи на востоке Родины в составе обновленного украинского войска", – добавил он.

"Рад, что первые удостоверения участника боевых действий уже получили наши герои-добровольцы", – добавил Зеленский.

День украинского добровольца отмечается 14 марта. Именно в этот день в 2014 году прямо с Майдана первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом. Впоследствии из первых добровольцев был сформирован 1-й БОН НГУ им. Кульчицкого.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце 2019 года добровольцы-участники антитеррористической операции на Донбассе получили соцгарантии и права участников боевых действий (УБД).